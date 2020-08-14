Против адвокатов Сафронова начали дисциплинарное производство

https://static.news.ru/photo/fa465204-de3e-11ea-9f3c-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокатская палаты Москвы начала дисциплинарное производство в отношении троих адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

По словам адвоката советника Ивана Павлова, это связано с отказом дать подписку о неразглашении материалов дела.

Он уточнил, что производство возбуждено в отношении Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова и Сергея Малюкина, передаёт ТАСС. Катчева следствие планировало допросить в качестве свидетеля по делу Сафронова.

Ранее палата адвокатов Ленинградской области начала производство в отношении ещё одного адвоката Сафронова Евгения Смирнова по тому же поводу.

Помимо этого, Министерство юстиции РФ потребовало привлечь шестерых адвокатов советника к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением адвокатской этики. В министерстве заявили, что они могли нарушить пункт 1 статьи 4 и статью 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которым адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии, а также соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, а в случае возражения — поступать в соответствии с законом.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ изъяли компьютер, принадлежащий советнику главы Роскосмоса, который обвиняется в госизмене. По версии следствия, с его помощью он мог передавать секретную информацию зарубежной спецслужбе.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.