Просто добавила сыра, и ужин смели за минуту! Сочная тилапия за 15 минут!

Просто добавила сыра, и ужин смели за минуту! Сочная тилапия за 15 минут!

Тилапия под сырной шубой — сочная рыбка с овощами! Эта простая в приготовлении рыба превращается в настоящий праздничный ужин благодаря яркой овощной подушке и золотистой сырной корочке. Нежное филе тилапии идеально сочетается со сладостью перца и легкой кислинкой томатов. Блюдо выглядит нарядно, но требует минимальных усилий — идеальный вариант после рабочего дня.

Филе тилапии (200 г) промойте, обсушите и выложите в форму для запекания. Посолите, поперчите, смажьте тонким слоем сметаны (20 г). Сверху распределите нарезанные кубиками болгарский перец (40 г) и помидор (60 г). Оставшуюся сметану смешайте с рубленой зеленью и смажьте овощи.

Твердый сыр (80 г) натрите на крупной терке и обильно посыпьте рыбу с овощами. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте сразу из духовки, украсив свежей зеленью. Для разнообразия можно добавить в овощной слой немного нарезанных маслин или каперсов. Идеально сочетается с отварным рисом или молодым картофелем.

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