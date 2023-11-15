Прокурор запросил 14 лет колонии для Баязитовой по делу о вымогательстве

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александра Баязитова

Сторона обвинения запросила 14 лет лишения свободы для журналистки Александры Баязитовой, являющейся фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Елена Федулова. Также прокуратура настаивает на 13 годах тюрьмы для медиатехнолога Ольги Архаровой.

Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов, — сообщила адвокат.

Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег за обещание не публиковать негативную информацию о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит Ушаков, который и обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Еще одним фигурантом уголовного дела являлась Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием. Ее поместили под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство.

Последнее заседание по делу о вымогательстве проходило в августе. Оно состоялось в закрытом формате. В ходе разбирательства судья заслушала показания еще нескольких свидетелей. Баязитова находится под стражей уже год, однако судебный процесс начался только 6 июля 2023 года.