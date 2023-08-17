Баязитову привезли на очередное закрытое заседание в Басманном суде

Фото: АГН «Москва»

Александра Баязитова

Журналистку Александру Баязитову привезли на очередное закрытое заседание в Басманном суде по делу о вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Как сообщает Telegram-канал Mash, сегодня. входе разбирательства должны допросить еще нескольких свидетелей.

Женщина находится под стражей уже год, однако судебный процесс начался только 6 июля 2023 года. Баязитова обвиняется в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, которого шантажировали распространением негативной информации в Telegram-каналах.

Баязитову задержали 8 августа 2022 года и спустя два дня по требованию государственного обвинения поместили под арест. С того момента автору Telegram-канала «Адские бабки» неоднократно продлевали меру пресечения.

Весной Баязитова обращалась к председателю Совета при президенте РФ по правам человека Валерию Фадееву. Журналистка просила провести проверку законности и обоснованности избрания меры пресечения в отношении нее. Баязитова имеет хроническое заболевание — диабет. Журналистка также жаловалась, что не имеет возможности созваниваться с родственниками из-за следователя, который систематически игнорирует ее ходатайства и лишает права знать, как чувствует себя ее пожилая мама.

Генеральная прокуратура РФ не обнаружила нарушений в содержании журналистки Александры Баязитовой в СИЗО. В ответе ведомства говорилось, что состояние здоровья журналистки врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается ей в полном объеме.