В содержании в СИЗО журналистки Баязитовой не нашли нарушений Генпрокуратура РФ не обнаружила нарушений в содержании журналистки Баязитовой в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ не обнаружила нарушений в содержании журналистки Александры Баязитовой в СИЗО, следует из ответа ведомства, направленного председателю Совета при президенте РФ по правам человека Валерию Фадееву и размещенного в Telegram-канале СПЧ. Ранее по обращению омбудсмена проводилась проверка.

Состояние здоровья [Баязитовой] врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, — говорится в ответе ведомства.

До этого Фадеев просил генпрокурора взять уголовное дело Баязитовой на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Баязитовой. Журналистке, страдающей сахарным диабетом, назначили арест.

Баязитову, администрировавшую Telegram-канал «Адские бабки», задержали 8 августа 2022 года и спустя два дня по требованию гособвинения поместили под арест. По версии следствия, журналистка вместе с еще двумя фигурантками дела вымогала деньги у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, взамен обещая не разглашать информацию, которая может повредить его репутации. Всем троим грозит лишение свободы на срок до 15 лет.