Прокуратура проверит указ Собянина об удалёнке на соответствие закону

https://static.news.ru/photo/0b8988ca-1890-11eb-afe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Мосгордумы обратились в прокуратуру с требованием проверить законность указа мэра Москвы Сергея Собянина, в соответствии с которым работодатель обязан предоставлять властям данные перешедших на удалёнку работников. Ответ надзорного ведомства опубликовал на своей странице в Facebook депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Кроме Тимонова обращение к прокурору Москвы с требованием проверить мэрский указ также направили семеро депутатов от КПРФ. Они просят проверить ведомство, не противоречат ли действия Собянина Конституции и ст. 88 Трудового кодекса, запрещающей компаниям передавать персональные данные сотрудников без их согласия.

В прокуратуре заявили о начале проверки после обращения депутатов.

В начале октября власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку и предоставить номера телефонов, данные социальных карт этих работников. По данным мэрии, всего на удалённую работу были переведены около 1,1 млн сотрудников.