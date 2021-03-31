Производители заявили о грядущем росте цен на чай и кофе в России

https://static.news.ru/photo/e89e5792-922d-11eb-8e4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения из-за пандемии COVID-19, ослабление рубля и снижение производства сырья в 2021 году могут привести к подорожанию кофейной и чайной продукции в России. Об этом журналистам рассказали представители отрасли.

Уровень цен в текущем году будет зависеть от стабильности рубля, мировых цен на чайно-кофейное сырьё и тароупаковочные материалы, а также от общей конъюнктуры рынка, — цитирует РИА Новости директора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими».

Она рассказала, что в конце прошлого года уже произошёл рост цен в районе от 2% до 8% на чай и кофе. Цены на напитки в кофейнях также выросли, в частности, средний чек в марте составил 218 рублей, что на 11% выше показателей марта прошлого месяца.

По мнению агронома и эксперта по чаю и кофе Елизаветы Тихановой, рост цен в этом году возможен, но вряд ли он будет значительным. Она отметила, что причиной этому могут быть повышения тарифов на перевозку грузов и действия производителей.

Как сообщал NEWS.ru, правительство России накануне продлило действие соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, до 1 июня будут продолжать сдерживать рост цен на сахарный песок, а на масло — до 1 октября 2021 года.