Производители электроники попросили для сотрудников бронь от мобилизации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские производители электроники и вычислительной техники просят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации. В отрасли трудятся порядка 350 тысяч человек, половина из них — мужчины, пишет «Коммерсант».

Ключевым аргументом является то, что хотя формально отрасль не относится к оборонно-промышленному комплексу, ее предприятия выполняют госконтракты в том числе для него. Сотрудникам уже приходят повестки, а выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия.

Аргументы изложены в обращении Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) к премьеру Михаилу Мишустину. Определять список предприятий, сотрудники которых получат бронь, предлагается через ОКВЭД. Эксперты утверждают, что профильных специалистов в стране мало, а обучать их долго и трудно.

Как сообщил изданию директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, важно и то, что Россия драматически отстает от мирового уровня в сфере микроэлектроники.

В данном случае было бы полезно сохранить и тех, кто проектирует, и инженеров и специалистов по оборудованию и даже по поставкам комплектующих в условиях санкций. Последних могут признать просто торговцами и призвать в армию, — считает специалист.

Ранее сообщалось, что Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки появится на «Госуслугах» уже на этой неделе.