Профайлер объяснил, почему гости вечеринки Ивлеевой извинялись в водолазках Профайлер Давыдов: гости Ивлеевой специально извинялись только в водолазках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, включая ее, специально записывали видео с извинениями исключительно в водолазке, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Он предположил, что певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак заранее продумали образ. По его словам, данная одежда закрывает не только шею, но и кисти рук, ладони, обеспечивая ощущение защищенности и снижая психологический дискомфорт.

Филип Киркоров готовился. Творческий человек, привыкший продумывать образы, но испытывающий высочайший уровень стресса. Ксения Собчак готовилась: для публичного пространства всегда логически продумывает, что надеть. Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надежность, планирование, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране, — отметил Давыдов.

Собеседник не исключил, что певица Лолита Милявская не готовилась заранее: «судя по растянувшемуся вороту водолазки, это привычная одежда». Профайлер подчеркнул, что исполнительница импровизировала во время записи ролика с извинениями.

Ивлеева иногда любит зауютиться в вещи с «чужого плеча». И свитер крупной вязки дает ощущение защиты, дома, тепла, надежности. Просто одета в то, что соответствует внутреннему состоянию, — подытожил Давыдов.

Ранее Киркоров впервые после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой и последовавшей череды отмен его выступлений и телеэфиров вышел на сцену. Это произошло на концерте в Дубае.

Артист выступил в Chalet Berezka. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».