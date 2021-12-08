Продукты и подарки перед Новым годом подорожают на 3–7%

Специалисты университета «Синергия» заявили, что цены на продукты и товары перед Новым годом увеличатся на 3–7%. Речь идёт о самых популярных категориях: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе. Об этом сообщают «Известия».

С точки зрения ценообразования рынок ориентируется на экономические показатели. Ситуация с ростом цен — общемировой тренд. Во многих странах были аномальные погодные условия: засуха, ливни. Потому в 2021 году был зафиксирован рекордный рост цен на продукты — овощи, мясо, сахар, — пояснила завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» кандидат экономических наук Галина Чернухина.

Эксперты также называют в числе причин проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19, а также предновогодний спрос на продукты. При этом немаловажную роль сыграла инфляция в этом году, которая вместо прогнозируемых 6,2% поднялась до 7,9%.

Экономисты и маркетологи советуют людям заранее изучить цены в магазинах, чтобы с умом подготовиться к празднованию Нового года.

Ранее стало известно, что зарубежные виноделы планируют поднять стоимость вина на 20–25% в следующем году, об этом рассказал исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин. По его словам, основной причиной стал плохой урожай винограда в Италии и Франции. Импортёры попытаются снизить рост до 10–15%.