https://static.news.ru/photo/ab8608ac-d56c-11e9-9f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Осуждённые за хранение, транспортировку и продажу настойки боярышника в Иркутске женщины должны будут выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации дочери одного из отравившихся продуктом.

Истица просила взыскать 300 тысяч рублей с двоих ответчиков, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Свердловского районного суда Иркутска. Арбитраж постановил, что хозяйка торговой точки должна заплатить 60 тысяч рублей, а продавщица — 40 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, зимой 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление «Боярышником». Из-за спиртосодержащей жидкости пострадали более 120 человек, 76 из которых погибли. Подозреваемыми в производстве и распространении фальсифицированного концентрата для принятия ванн, который пострадавшие употребляли в качестве алкоголя, стали свыше 20 человек.