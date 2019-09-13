Осуждённые за хранение, транспортировку и продажу настойки боярышника в Иркутске женщины должны будут выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации дочери одного из отравившихся продуктом.
Истица просила взыскать 300 тысяч рублей с двоих ответчиков, передаёт
Как ранее писал News.ru, зимой 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление «Боярышником». Из-за спиртосодержащей жидкости пострадали более 120 человек, 76 из которых погибли. Подозреваемыми в производстве и распространении фальсифицированного концентрата для принятия ванн, который пострадавшие употребляли в качестве алкоголя, стали свыше 20 человек.