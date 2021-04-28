Призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат

https://static.news.ru/photo/b6671212-a8be-11eb-83b8-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российских военных в ближайшее время смогут избавить от необходимости рассылать повестки потенциальным призывникам. Юношей хотят обязать самостоятельно приходить в военкоматы и вставать на учёт. В противном случае их ждёт штраф, пишет «Российская газета».

Такие нормы пропишут в законопроекте, который сейчас готовят ко второму чтению. Именно на этом этапе документ, как правило, приобретает окончательный вид.

Найти дорогу в военкомат — в интересах самих призывников. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то будет приравнен к уклонистам и в 27 лет получит документы со своего рода «чёрной меткой». С ней не будут принимать ни на госслужбу, ни в солидные фирмы.

Студент вуза, окончивший военную кафедру, также должен помнить, что его отношения с армией не заканчиваются: он должен быть на постоянной связи с военкоматом.

Изменения коснутся не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Их обяжут ставить военкома в известность обо всех важных событиях в жизни: свадьбах, разводах, переездах и карьерном росте. Если же уволенный со службы умолчит или забудет рассказать об этом, ему тоже грозят штрафные санкции.

Штрафовать будут на суммы от 500 до 3000 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, многократно увеличивающий административные штрафы за нарушения в сфере воинского учёта. Неявка на постановку на воинский учёт, а также уклонение от внесения изменений в документы учёта повлечёт штраф от 1000 до 5000 рублей (сейчас от 100 до 500 рублей).