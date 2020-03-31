https://static.news.ru/photo/0a33a28a-7372-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: ksmrus_official/instagram.com

Информация о том, что в Санкт-Петербурге приостановили призыв граждан на военную службу, не соответствует действительности, заявил замначальника штаба Западного военного округа (ЗВО) по организационно-мобилизационной работе полковник Юрий Брезгин.

Распространённые рядом средств массовой информации сведения о приостановке призыва граждан на военную службу в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности, — отметил Брезгин.

Однако он не указал, какие издания распространили эту информацию, передаёт «Интерфакс».

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле – июле 2020 года. Таким образом, призыв начнётся с 1 апреля и продлится до 15 июля. Он распространяется на всех граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Согласно документу, в 2020 году отдать долг Родине отправятся 135 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, Генеральный штаб Вооружённых сил РФ дал указ приостановить мероприятия по призыву граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Судя по предварительной информации, в 2020 году молодые солдаты отправятся к местам службы не ранее 20 мая.