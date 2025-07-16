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16 июля 2025 в 19:30

Привезла рецепт из Турции! Это блюдо покоряет сразу! Сочные лодочки с мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лодочки из перцев по-турецки — вкус Востока на вашей кухне! Этот рецепт я подсмотрела у турецкого повара — простое, но гениальное сочетание сочного фарша, ароматного риса и нежных перцев. Блюдо получается настолько вкусным, что исчезает со стола моментально!

Начнем с начинки: обжариваем на растительном масле мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляем 300 г говяжьего фарша, обжариваем до румяного цвета. Всыпаем 100 г промытого риса, куркуму, паприку, кориандр, зиру и черный перец по вкусу. Тушим под крышкой 10 минут, затем добавляем рубленую зелень.

Для зажарки на отдельной сковороде пассеруем лук с морковью, добавляем нарезанные болгарский перец, помидор и пекинскую капусту. Вливаем 300 мл воды, кладем томатную пасту и давленый чеснок, тушим 5–7 минут.

Болгарские перцы (4 шт.) очищаем от семян, наполняем фаршевой начинкой. Выкладываем в форму поверх овощной подушки, посыпаем тертым сыром. Запекаем при 180 °C 30–40 минут до мягкости перцев.

Аромат стоит невероятный! Подаем лодочки горячими, поливая соком из формы. Это блюдо покоряет с первой пробы — сочное, ароматное, с идеальным балансом специй. Настоящее турецкое гостеприимство на вашем столе!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

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болгарский перец
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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