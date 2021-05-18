Пришить к аудитору: что известно о деле педофилов из ивановского интерната

СМИ сообщили о том, что в Ивановской области раскрыта банда педофилов. По версии следователей, сотрудники местной школы-интерната для сирот растлевали своих воспитанников. Факты сексуального насилия вскрылись в рамках расследования дела против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Подробности — в материале NEWS.ru.

Канал РЕН-ТВ сообщил о том, что в Ивановской области расследуется дело против «банды педофилов, орудовавшей в Чернцкой школе-интернате под Иваново». Издание утверждает, что следователям удалось выйти на след растлителей, расследуя уголовное дело о растрате в отношении экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня.

По делу о педофилии арестованы бывший директор Чернцкой школы-интерната Александр Цымбалюк и зампредседателя Совета Ассамблеи народов России и бывший замдиректора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Оба арестованы Басманным судом Москвы 30 апреля и 12 мая соответственно. Согласно карточке дел на сайте суда, Цымбалюку и Бухонину вменяется статья 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Адвокат экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня Мурад Мусаев в разговоре с NEWS.ru опроверг причастность своего подзащитного к делу о педофилии.

Мусаев утверждает, что в деле Меня «никакую банду педофилов не обнаруживали», а Ивановская область — это единственное, что связывает два уголовных дела.

Адвокат также заявил, что многократное упоминание Меня в публикации может быть чревато репутационным ущербом «на ровном месте».

Михаил Мень не имеет никакого отношения к обсуждаемому уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности. Он не является в этом деле ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни даже свидетелем. Упоминание имени Михаила Меня в публикациях на эту тему (ради звучного заголовка или с любой другой целью) вызывает у нас недоумение и негодование. Мы, естественно, свяжемся с авторами публикации, редакцией для того, чтобы понять, кому это вдруг понадобилось упоминать имя моего доверителя с такой гадостью, — сказал он.

Дело о растрате в отношении Меня было прекращено накануне, 17 мая в связи с истечением сроков давности. Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

Пресс-служба Басманного суда

По данным РЕН-ТВ, уголовное дело о педофилии в отношении бывших педагогов возбудили 30 апреля 2021 года, его расследует Центральный аппарат ГСУ СК. Потерпевшими по делу проходят воспитанники Чернцкой школы-интерната. Издание рассказывает о нескольких эпизодах домогательств к детям, а также об изнасиловании одной из воспитанниц. Речь идёт о событиях десятилетней давности — именно тогда произошёл последний из известных следователям эпизодов растления детей.

О домогательствах со стороны директора интерната рассказали несколько молодых людей. По их словам, педагог звал их к себе в кабинет по ночам, под разными предлогами приглашал домой. Экс-директор якобы убеждал воспитанников, что всё, что он делает — абсолютно нормально, однако рассказывать посторонним об этом стыдно.

Некоторые бывшие воспитанники рассказывали о поездках на дачу ко второму фигуранту уголовного дела Николаю Бухонину. Там они вскапывали и пропалывали ему огород «за деньги и мороженое». А одна из девушек сообщила следователям, что на дачу к Бухонину её возили с 13 лет, и помимо садовых работ, которыми ей приходилось заниматься, её ещё и насиловали.

Сын Бухонина подтвердил факт работы детей на их садовом участке, однако категорически не верит, что его отец причастен к изнасилованию детей.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.