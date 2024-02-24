«Применяем новую тактику»: командир штурмовиков рассказал о взятии Авдеевки Позывной Белый: ВС России применили новую тактику при взятии Авдеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Некоторые подразделения Вооруженных сил России применили новую тактику во время операции в Авдеевке, рассказал корреспонденту NEWS.ru командир 114-го отдельного штурмового отряда, принимавшего участие в боях за Авдеевку, с позывным Белый. Он отметил упадок боевого духа в рядах ВСУ, которые, по его словам, больше не хотят участвовать в боестолкновениях. Беседа состоялась на открытии Второго Международного фестиваля документального кино «РТ. Док: Время героев», который пройдет с 23 по 25 февраля.

Применена новая тактика некоторыми подразделениями. Стало окончательно очевидно, это и раньше было понятно, но сейчас стопроцентно — мы сильнее, чем они. Противник бежал, у них нет больше настроения [воевать], — сказал командир.

На вопрос корреспондента, как военнослужащий оказался на фестивале, Белый ответил, что в ходе боевых действий получил ранение и отправился на лечение в Москву. Он рассказал, что в зоне СВО ему всегда страшно, однако иногда страх притупляется. По его словам, именно из-за отсутствия этого чувства он получил ранение.

Всегда страшно. Но бывает, что затупляется это состояние. Это плохо. Вот затупилось — и получил ранение, — поделился он.

На вопрос, чем закончится спецоперация, он ответил, что вариантов здесь немного: либо Украина входит в состав России, либо представители двух стран садятся за стол переговоров. В качестве третьего варианта он назвал начало третьей мировой войны. Четвертого варианта быть не может, считает он.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что первые жители Авдеевки начали подавать документы на гражданство России, заявки отправили уже 29 человек. Заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар добавил, что у авдеевцев с паспортом РФ будет возможность проголосовать на выборах президента страны, в том числе в пунктах временного размещения.