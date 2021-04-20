Прилепин приравнял проекты Сороса в России к деятельности ИГ

https://static.news.ru/photo/ec46c61c-a1d8-11eb-929a-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Денис Гришкин​/АГН «Москва»

Работу структур, которые реализуют в России проекты американского финансиста Джорджа Сороса, следует запретить так же, как деятельность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Такого мнения придерживается сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Захар Прилепин.

По его словам, структуры Сороса в России весьма разнообразны и их деятельность в сфере образования и просвещения нацелена на формирование взглядов у подростков и юношества.

Там колоссальная система взглядов, системообразующих представлений о действительности как таковой. Это касается тысячи разнообразных вещей и деталей, связанных с литературой, философией и социологией, с положением русских и иных наций внутри страны, — цитирует писателя и политика РИА Новости.

Прилепин заявил, что цель проектов Сороса состоит в реализации тех задач в РФ, которые не были до конца реализованы ещё в 1990-е годы.

Ранее сообщалось, что фонд Сороса Open Society Foundations оказался замешанным в протестах против ст. 228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков. Эта организация сотрудничает с Фондом содействия защите здоровья и социальной справедливости Андрея Рылькова, получившим в РФ официальный статус иностранного агента. По данным Минюста, эти структуры финансируются из США и Литвы.