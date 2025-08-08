Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:29

«Придется надевать толстовки»: синоптик раскрыл, каким будет август

Метеоролог Сергеев заявил, что похолодание в августе не будет резким

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднесуточная температура в течение последнего летнего месяца продолжит убывать, падая с 20 градусов тепла до 15, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, похолодание в этом году не будет резким.

Похолодание в этот раз приходит плавно, постепенно, а не резко, как это часто у нас бывает. С каждым днем мы чувствуем медленное приближение осени: вечера и ночи становятся ощутимо более прохладными, — пояснил специалист.

Однако говорить, что лето уже закончилось, пока преждевременно: в течение августа дневная температура воздуха периодически будет превышать 20 градусов, отметил он. При этом метеоролог сообщил, что аномальной жары в последний летний месяц, скорее всего, не случится.

В целом текущий август довольно ровный, пожалуй, даже комфортный для работы и прогулок. Однако ожидать возвращения полноценного лета, июльских температур я бы не стал. Дыхание осени мы почувствуем уже в последней декаде августа: вечерами придется надевать толстовки, легкие куртки. Загорать на пляжах в центральной части страны уже вряд ли получится. Сентябрь начнет постепенно входить в свои права, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начиная с 7 августа в Москве установится дневная температура в диапазоне от +19 до +24 градусов. По его словам, это нельзя считать похолоданием, скорее — приближением к температурной норме.

