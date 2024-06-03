Президент РАН указал на связь кадровой проблемы в науке и организации ЕГЭ Президент РАН Красников: отказываться от ЕГЭ и менять процедуру преждевременно

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Проблема кадров в отечественной науке в том числе связана со школой и нежеланием выпускников сдавать ЕГЭ по точным наукам, сообщил РБК президент РАН Геннадий Красников. Отказываться от ЕГЭ и менять процедуру сдачи единого государственного экзамена академик считает преждевременным.

Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет. Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики, — заявил Красников.

Академик связал непопулярность точных наук с подготовкой преподавателей. Вопрос ЕГЭ он назвал непростым. Единый государственный экзамен существует давно, и «он свою определенную задачу выполнил», отметил Красников.

Президент РАН считает положительной стороной ЕГЭ появление «работающей системы», отрицательной — появление психоза у детей. По его словам, ученики «стали меньше думать, а больше стали угадывать». Ученый считает, что пока использованы не все механизмы для доработки системы.

Красников убежден, что нехватка кадров не связана с отъездом ученых после начала СВО на Украине, введением санкций против России и мобилизацией. Академик признался, что может назвать всего четырех уехавших из 1900 членов Академии наук.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин в разговоре с NEWS.ru заявил, что мыслить категориями «возврата к советскому образованию» некорректно. По его словам, эта модель не существует уже более 30 лет, к тому же действовала она в условиях нерыночной экономики.