Президент Московского зоопарка ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/ddf2e82c-5d75-11eb-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Спицын Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался 22 января. Ему было 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По её данным, Спицин также являлся президентом ЕАРАЗА, председателем Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженным работником культуры РСФСР и Академиком РАЕН.

Он был истинно «зоопарковским человеком», — заявили в пресс-службе.

В Московском зоопарке Спицина охарактеризовали, как прагматика, который не боялся непростых решений, труженика и энтузиаста. В пресс-службе рассказали, что в годы перестройки он «ходил на рынок за выброшенной зеленью», чтобы хоть чем-то кормить животных.

В конце 70-х вольеры были в аварийном состоянии, бюджета не хватало. Владимир Владимирович всегда подавал личный пример — надевал телогрейку, брал инструменты и делал зоопарк лучше, — говорится в сообщении.

В заключение в зоопарке заявили, что будут «любить всегда» скончавшегося президента, и выразили слова благодарности, передаёт РИА Новости.

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