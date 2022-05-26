Превращение в неудачников: как недосып становится национальной проблемой По данным ВЦИОМа, 25% россиян хронически не высыпаются. Эксперты говорят, что на деле ситуация значительно хуже

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Четверть россиян страдают хроническим недосыпом. Такие данные приводит ВЦИОМ. Высыпаться и восстанавливать силы получается лишь у каждого второго россиянина. С переменным успехом это удается четверти респондентов, а каждому пятому — скорее не удается. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверяют, что статистика на самом деле ещё хуже, а недосып влияет не только на индивидов, но, становясь массовой проблемой, на само общество, экономику, статистику аварий, производительность труда и даже рождаемость в России.

По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина, реальная цифра на самом деле ещё больше значений, указанных ВЦИОМом. Об этом говорят данные исследования, которое центр проводил в 2018 году. Тогда учёные опросили 5 тыс. респондентов из 331 населенного пункта России. 40,9% участников исследования рассказали о наличии у них избыточной дневной сонливости.

Теоретически эта сонливость может быть следствием заболеваний или чего-то ещё, но, так как большинство респондентов — это молодые люди от 20 до 40 лет, то основной причиной у них было именно недосыпание. Мы продолжали следить за этими показателями ещё три следующих года, и процент жалующихся на сонливость только увеличивался. Александр Калинкин руководитель Центра медицины сна МГУ

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Проблема не российская, а мировая. За последние 100 лет средняя продолжительность сна в мире сократилась с восьми до шести часов, а в некоторых мегаполисах она даже меньше, объясняет Калинкин.

Мы продолжали следить за этими показателями ещё три следующих года, и процент жалующихся на сонливость только увеличивался. Проблема не российская, а мировая. За последние 100 лет средняя продолжительность сна сократилась с восьми до шести часов, а в некоторых мегаполисах средняя продолжительность даже меньше, — говорит учёный.

Как отмечает заведующий лабораторией Южного научного центра РАН доктор биологических наук Евгений Вербицкий, хронический недосып значительной части населения России несёт в себе сразу несколько отрицательных последствий. Среди главных — замедление реакции организма во время бодрствования, снижение способности к обучению и к образованию новых навыков, пробуждение негативных эмоций, а также нарушение деятельности иммунной системы, что повышает риск заболеть и ухудшает течение болезней.

А ещё постоянный недосып делает нас более раздражительными и тревожными. Если тревожность растет, то уверенность неизменно падает. При постоянном недосыпании эти черты характера становятся привычными. Поэтому вы из успешного индивида, легко и быстро справляющегося со своими проблемами, начинаете превращаться в неуверенного в себе неудачника. Евгений Вербицкий доктор биологических наук

Когда депривация сна разрастается до подобных размеров и затрагивает широкие слои населения, она перерастает из индивидуальной проблемы в национальную: страдает экономика и социальная жизнь.

Недосып — одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, нарушений иммунитета. Есть чёткая связь с увеличением числа аварий на дорогах — 20% ПДД связаны с засыпанием за рулем, — говорит Калинкин.

Дтп Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С потерями для экономики сложнее. Как указывает врач-сомнолог и автор множества книг по медицине Софья Черкасова, в России не приводились подробные исследования о влиянии бессонницы на марко-процессы в обществе. Однако примерную картину можно составить, опираясь на иностранные исследования, а также на известные данные в РФ. По словам Черкасовой, сокращение сна абсолютно точно отражается на числе дней, в которые сотрудник выпадает из рабочего графика, и на количество несчастных случаев во время трудовой деятельности.

Данные по числу людей, недовольных своим сном, которые приводит ВЦИОМ, кажутся мне как минимум адекватными. Примерно пятая часть населения работает со сменным графиком, который мешает выспаться. Как врач могу сказать, что длительная бессонница повышает риск депрессии, тревожных расстройств, увеличивается вероятность развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета, артериальной гипертонии, деменции. Это оказывает серьёзное плохое влияние и на экономику, и на здравоохранение, и на социум. Софья Черкасова врач-сомнолог

По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина, в США исследования о влиянии бессонницы показали, что экономика из-за неё теряет не менее $60 млрд в год.

Также при систематическом нарушении сна падает фертильность. Как известно, в развитых странах проблема с рождаемостью. Хроническая бессонница — это, безусловно, один из факторов, который усугубляет эту проблему, — говорит Калинкин.

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Главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Владимир Ковльзон указывает на то, что к сокращению сна располагает устройство современной жизни.

Дома строят близко к шумным дорогам, машины ездят прямо под окнами. К тому же сами дома с тонкими стенками — из-за экономии. Или, например, акции вроде «Ночь в музее» — почему ночь? Днём, что ли, времени в музей сходить недостаточно? В итоге многие люди не высыпаются и находятся днём в своеобразном «туповатом» состоянии, которое называется «инерция сна». Чтобы не быть в таком состоянии, если вам нужно проснуться по будильнику, то это надо сделать по окончании одной из фаз сна, пусть даже это будет несколько раньше. Есть специальные приборы, которые её высчитывают, но они, на мой взгляд, примитивные, можно сделать лучше Владимир Ковльзон руководитель секции сомнологии

С такой оценкой согласен руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. Эксперт также предлагает в качестве систематической борьбы с массовой бессонницей и её последствиями отказ от перехода на зимнее и летнее время и повсеместный ввод четырехдневной рабочей недели, которая позволит людям больше отдыхать и лучше высыпаться.