Россияне рассказали, что помогает им справиться со стрессом Россияне назвали лучше способы, помогающие им справиться со стрессом

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Ежедневный стресс испытывают чуть менее половины всех россиян. При этом они утверждают, что лучше снять напряжение им помогают путешествия. Такие данные были получены в результате опроса, проведённого аналитическим агентством А2 Research и сервисом «Яндекс.Путешествия». Их приводит РБК.

Согласно результатам опроса, ежедневный стресс испытывают 42% россиян. Бороться с этим с помощью путешествий пытаются 76% респондентов. Ещё 31% участников опроса борется с напряжением с помощью музыки, 23% выбирают чтение, 16% предпочитают просто ничего не делать. Ещё 15% уделяют время развлекательным шоу.

Говоря об отдыхе и путешествиях, 31% россиян отмечает, что предпочитает делать это с любимым человеком, а 25% — с семьёй. Главным ценностями в поездках становятся вкусная еда (36%), красивые виды (33%), хороший сервис (25%) и наличие бара в гостинице (23%).

Причиной возникновения стресса 52% опрошенных назвали работу, ещё для 35% негатив заключается в содержании новостей. Также в качестве причин стресса могут выступать проблемы в семье (12%), в отношениях и бытовые вопросы (по 11%).

Ранее сообщалось, что в среднем каждый третий россиянин является сторонником теории заговора. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведённого ВЦИОМом. Около 37% респондентов подозревают тайные сообщества в организации политических событий в России и мире.