Россияне обвинили тайные сообщества в политических событиях в России и мире ВЦИОМ: 37% россиян являются сторонниками теории заговора

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В среднем каждый третий россиянин является сторонником теории заговора, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведённого ВЦИОМом. Около 37% респондентов подозревают тайные сообщества в организации политических событий в России и мире.

Склоняются к существованию таких (тайных) организаций 37%. Эта точка зрения ближе людям старшего (65+) возраста (49%) и активным телезрителям (48%), — говорится в сообщении.

Во ВЦИОМе отметили, что показатель колеблется в зависимости от количества медиапотребления и возраста. В большинстве случаев россияне никогда не испытывали ощущения, что их поведением управляют тайные силы — так ответили 88% опрошенных.

В целом результаты опроса свидетельствуют о том, что за 30 лет люди чаще стали надеяться на свои силы, а не на помощь потустороннего мира или независящие от них обстоятельства. Верят во влияние судьбы и случая лишь 14% респондентов.

Ранее стало известно, что в США всё больше белых считают, что их хотят уничтожить. Американские социологи считают, что в Америке нарастает движение, прямо противоположное знаменитому #BLM.