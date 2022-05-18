Не брат ты мне: в США всё больше людей верят в то, что у них украли страну Расстрел группы чернокожих в Буффало белым подростком показывает, что вера части американцев в то, что у них «отнимают родину», становится всё крепче

Фото Ty O'Neil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стрельба в одном из супермаркетов города Буффало, штат Нью-Йорк, которую в минувшую субботу устроил 18-летний подросток, убив 13 человек, могла бы стать всего лишь очередным эпизодом в истории того, что президент Джо Байден назвал «внутренним терроризмом», если бы не детали трагедии. Они заставляют американских социологов делать выводы, что в США нарастает движение, прямо противоположное знаменитому #BLM. Специалисты полагают, что именно всплеск идеологии «Черные жизни имеют значение» и других проявлений так называемого прогрессизма создаёт питательную среду для теорий и практик классического американского расизма, который видит врагов не только в небелых, но и в представителях любых религий, кроме протестантских, и в любых политических течениях, кроме охранительных. NEWS.ru выясняет, какие формы принимает в США новый вид войны за сегрегацию.

Уличными расстрелами в США никого не удивить — там это такое же заурядное явление, как дорожно-транспортные происшествия, и о таких инцидентах забывают (кроме родственников жертв) столь же быстро. Личности стрелков настолько различные, что пальба в толпу на первый взгляд выглядит как нервные срывы, будь то 64-летний Стивен Паддок, убийца 60 человек в Лас-Вегасе в 2017 году, или расстрелявший 27 человек в том же году в Техасе Девин Келли.

Джо Байден с супругой на месте стрельбы в Буффало Andrew Harnik/AP/TASS

Объединяет все эти случаи (которых только в 2021 году в США происходило по два в месяц) кажущееся отсутствие личной мотивации у стрелявших: они незнакомы со своими жертвами и многие из стрелков последнюю пулю оставляли для себя. При беглом ознакомлении с такими инцидентами поэтому складывается ощущение, что убийцы открывают огонь под воздействием сиюминутного нервного срыва либо находясь на дне затяжной депрессии — никакой идеологии, только психиатрия.

Именно поэтому расстрел в супермаркете Tops Grocery в Буффало заставляет социологов говорить о том, что мозаика беспорядочных массовых шутингов в США начинает складываться в более четкую картинку. В отличие от Паддока, Келли и ряда других маньяков с винтовками, буффальский стрелок Пейтон Гендрон попытался сделать из своего преступления шоу: он транслировал, как убивает людей, в реальном времени в соцсети Twitch. Накануне он разместил текст, объясняющий мотивы готовящегося преступления, на онлайн-сервисе бесплатных объявлений 4Chan.

Согласно этому «манифесту», стрелявший был убежден в том, что Соединенные Штаты оказались во власти сил, ставящих целью «сжить со света» её белое население и отдать страну в руки иммигрантов и «цветных». Пейтон Гендрон ни в коем случае не является автором этих идей, а только компилятором: он цитирует как давно ставшие общим местом в ультраконсервативном дискурсе хаотические утверждения о «негритянско-еврейском сговоре», так и относительно стройную теорию, которая получила название Great Replacement (GRб «Великая подмена»).

По этой теории — одной в длинном списке всевозможных теорий заговора, некие тайные силы (куда же без них) ведут целенаправленную кропотливую работу, имеющую конечной целью превратить США из страны гордых потомков пилигримов с Mayflower во «всемирную помойку для отбросов общества».

Под «отбросами» идеологи теории GR подразумевают практически всех, кроме проходящих через ими самими установленный фильтр: рожденных в США как минимум во втором поколении от обоих белых родителей и исповедующих одну из традиционных протестантских религий (соответственно, католики и православные, будь они хоть трижды белыми, этот фильтр не проходят).

Протесты в США imageSPACE via imago-images.de/Global Look Press

Гендрон объяснил в своем онлайн-посте, что выбрал Буффало по сугубо заурядной причине: это город с самой высокой долей чернокожего населения в штате Нью-Йорк (сам он живет в этом же штате). В качестве «примера для подражания» Гендрон, по его словам, взял Брентона Тарранта из Новой Зеландии, убившего более 50 человек в мечети города Крайстчерч в 2019 году (и который тоже вел прямой репортаж в соцсетях с места событий).

«Критерии отбора» идеологов теории GR в значительной степени пересекаются с «проверенным временем» расистским обозначением WASP («белый протестант англо-саксонского происхождения»). Сам Гендрон после своего ареста уже успел объяснить, что ознакомился с теорией «Великой подмены» просто «от скуки», когда слонялся без дела в период пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда же он (тоже в порядке «самообразования») ознакомился еще с одним идеологическим обоснованием белого расизма — «Критической расовой теорией» (CRT): сторонники превосходства белой расы утверждают, что CRT тоже изобрели с целью лишить белокожее население его «природного права» на доминирование в обществе.

Как любая религия (а GR практически по всем признакам является религиозной сектой, так как её постулаты основаны исключительно на умозрительных утверждениях, а не на фактах), теория «Великой подмены» имеет своих «мучеников». В качестве обоснования своих действий её в разное время цитировали Роберт Боуерз, убивший 11 человек, Патрик Крусиоз (убил 23), Джон Эрнст и другие «герои белого сопротивления».

Однако американских социологов и политиков шокировало не то, что под флагом «Великой подмены» выступают отдельные неадекватные личности, а данные проведенного на этой неделе опроса информагентства Аssociated Press и NORC — организации, занимающейся социальными исследованиями при Чикагском университете. Опрос показал, что более 30 процентов американцев в той или иной мере разделяют постулаты теории, которую до сих пор социологи считали «религией» отдельных отщепенцев и поэтому не воспринимали как сколь-нибудь серьезный фактор в общественном сознании.

Столь широкое проникновение веры в то, что в США правят бал некие «темные» (в прямом и переносном смысле) силы, может выразиться в том, что на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс там образуется мощное ультраконсервативное большинство, способное блокировать любые «прогрессистские» и «либеральные» законопроекты демократов, будь то право на аборты, иммиграционная реформа или военная помощь Украине.

Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такие прогнозы имеют под собой то основание, что, согласно данным AP-NORC, «подменные» страхи испытывают 36% сторонников республиканцев и только 27% сторонников демократов. Причем такие фобии озвучивают не только провинциальные подростки типа Пейтона Гендрона, но и вполне «мейнстримовые» политологи и телекомментаторы вроде Такера Карлсона (Fox News), сторонника «твердой руки» в отношении либеральной интеллигенции и поклонника президента РФ Владимира Путина.

В этой связи обращает внимание, что Fox News ни словом не упомянул идейные мотивы буффальского стрелка в своем освещении этой трагедии, дабы не бросать тень на теорию GR, которую убежденно пропагандирует этот канал. Вместо этого Карлсон упирал на то, что убийца психически болен и его «политические» заявления нельзя воспринимать всерьез.

Но и вне связи с трагедией в Буффало Такер Карлсон ежевечерне внушает своим зрителям, что это демократы, евреи, либералы и «прочий сброд» вступили между собой в сговор с целью отстранить от власти «патриотов Америки» через изменение демографического состава населения США.

Изменение демографического состава является краеугольным камнем для политических амбиций демократов. Чтобы получить и удержать власть, им надо подменить население нашей страны, — убеждает своих зрителей телеведущий Fox News.

Еще раз: такие заявления делаются не на стене объявлений 4Chan, а с экранов телеканала с аудиторией более чем 87 млн зрителей.

Количество, как и полагается, постепенно перешло в качество: если ранее открыто высказывать взгляды о превосходстве белой расы в США было столь же неприемлемо, как, например, заявлять о нетрадиционной сексуальной ориентации, то в 2020-х годах такие взгляды всё шире проникают в политический мейнстрим: если есть запрос со стороны части общества, то будет и предложение со стороны политиков.

Я глубоко убеждена, что Джо Байден, Нэнси Пелоси и все прочие демократы хотят открыть двери для нелегальных иммигрантов и дать им право голосовать с первого же дня, — заявляет Салли Ганс, республиканка от штата Колорадо, где большинство населения составляют выходцы из Латинской Америки.

На самом деле процент американцев, принимающих теорию GR, может быть еще большим, потому что в ходе соцопроса многие респонденты стесняются совершать такой «каминг-аут», открыто объявляя себя ее сторонниками, сказал NEWS.ru американист Владимир Васильев.

Протесты в США Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

С определенной долей приближения можно предположить, что количество сторонников этой теории более-менее совпадает с числом сторонников Республиканской партии, а точнее — её «трампистского» крыла. Они убеждены в том, что демократы стремятся сделать Америку «цветной», поэтому на промежуточных выборах в ноябре трамписты готовятся дать демократам решительный бой. Для победы — то есть получения большинства в конгрессе — республиканцам надо добавить всего пять мест, и всё идет к тому, что они их получат. И вот тогда мы увидим, сколько в США на самом деле сторонников теории «подмены», потому что эта линия перестанет быть оппозиционной. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Американские социологи сейчас вынуждены признать, что они, видимо, «проглядели» победное шествие теории GR в умах соотечественников, поскольку идея «Великой подмены» появилась в сознании американцев не вчера и даже не позавчера.

Родившись как умозрительное философское упражнение нескольких интеллектуалов (к слову, не только американских), эта конструкция медленно, но верно овладела умами всё большего числа американцев. Свою, и немалую, лепту в распространение теории «подмены» внёс советский историк Лев Гумилёв — правда, применив её к более близкому для него пространству Евразии), изобретший термин «этническая химера». По смыслу это та же самая теория «подмены», только изложенная не в политических, а в этнографически-демографических терминах, и описывающая не современность, а далекое прошлое, но родства с теорией «Великой подмены» это не отменяет.