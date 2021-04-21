Превентивная реакция: как силовики готовятся к акции в поддержку Навального

Анонсированный сторонниками Навального несогласованный митинг протеста в Москве и других городах европейской части страны ещё даже не начался, а число задержанных уже приблизилось к 200. В основном это так называемые превентивные задержания активистов, таких как сотрудников ФБК (Минюст признал его «иностранным агентом») Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также задержания непосредственных участников акций в Сибири и на Дальнем Востоке, где они уже завершились. Подробности — в материале NEWS.ru.



Накануне московские власти отказались согласовать митинг численностью 100 тысяч человек, сославшись на запрет проведения массовых мероприятий из-за коронавируса. В центры российских городов, в которых было заявлено о проведении акции, за несколько часов до её начала были стянуты подразделения полиции и Росгвардии. В Москве перекрыты центральные площади: Трубная, Тверская, Пушкинская и Манежная.

А уже в ночь на 21 апреля начались задержания, например, Даниила Кена, председателя местного отделения «Альянса врачей» в Санкт-Петербурге. Поводом для этого стало анонс акции, которая прошла ещё 31 января, в соцсетях. Утром силовики пришли с обыском к оператору петербургского штаба Навального, а также к нескольким активистам и волонтёрам.

За девять часов до начала московской акции недалеко от метро «Автозаводская» задержали Любовь Соболь. А спустя несколько минут — и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Её адвокат Вероника Полякова сообщила в Twitter, что подзащитную задержали за призывы прийти на митинг: на какой именно, не уточняется. Полякова отмечает, что Ярмыш не пользуется Интернетом с 1 февраля. Уже сегодня в Мещанском суде в отношении девушки состоится заседание по материалу по статье 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Также прошли обыски у координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько и дома у родителей волонтёра екатеринбургского штаба Егора Васильченко. Из постановления на обыск у Васильченко адвокаты «Апологии протеста» узнали , что он связан с уголовным делом о призывах к массовым беспорядкам (ч.3 статьи 212 УК) в Екатеринбурге, которое было возбуждено 15 апреля.

Также задержаны сотрудницы красноярского и уфимского штабов Навального. С чем связаны задержания, неизвестно, девушки перестали выходить на связь.

В Москве задержали политика Владимира Рыжкова по формулировке «за организацию несогласованного митинга». Проект «Правозащита открытки» сообщает, что ему по аналогии с большинством задержанных вменяют ч.2 статьи 20.2 КоАП, по которой ему грозит до 10 суток ареста. Рыжкова оставляют на ночь в полиции, завтра в Хамовническом суде состоится заседание по его административному делу.

В Нижнем Новгороде задержан академик, замдиректора Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов. По предварительной информации, причиной стали посты в поддержку Навального и призывом выйти на акцию протеста.

В Барнауле ещё утром 21 апреля задержали участника движения «Весна» Влада Келлера, но он останется в отделе полиции на ночь, а уже завтра состоится суд. Ему также вменяют ч.2 статьи 20.2 КоАП. Речь идёт о репосте во «ВКонтакте» с информацией о митинге 31 января.

На акцию в поддержку Навального во Владивостоке пришли около тысячи человек. После 21 часа по местному времени штаб Навального призвал митингующих расходиться. В Магадане во время акции задержали не менее 10 человек. В Благовещенске — пять человек. Они водили хороводы и кричали «Свободу политзаключённым».