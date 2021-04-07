Пресную воду для Крыма начали искать в Азовском море

https://static.news.ru/photo/dfdbcd1e-981e-11eb-a981-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил, что к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды приступила крупная компания.

Одной из ведущих компаний ведётся разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности её применения в бытовых нуждах, — отметил он в беседе с РИА Новости.

Кабанов уточнил, что воду, которую, возможно, найдут под дном моря, хотят запустить в простаивающий Северо-Крымский канал. Это одно из решений.

Название компании, ведущей работы в Азовском море, вице-премьер не привёл, но уточнил, что параллельно идёт и разработка подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что значительные запасы пресной воды могут оказаться под Азовским морем. Об этом заявил президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. По его словам, пока нельзя сказать, что там будет найдена вода, пригодная для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Для этого можно задействовать бурильные установки.