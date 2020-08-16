Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

https://static.news.ru/photo/b6c62cca-e073-11ea-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский премьер Михаил Мишустин приехал в Благовещенск, где 18 августа проведёт совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Во время совещании стороны обсудят вопросы выполнения поручения президента России Владимира Путина по развитию Дальневосточного федерального округа. Будет поднята тема обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Столица Амурской области станет последней точкой турне главы правительства по Дальнему Востоку.

У премьера запланирована встреча с гражданами. На ней будет обсуждаться реализация программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Мишустин также встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр встретился с рабочими, которые возводили автомобильный мост через Амур. Общение произошло прямо на мосту.

Мы, когда подлетали к Благовещенску, видели этот мост. И на вертолете облетели его. Уникальная конструкция, красивая, инновационная. Гордость охватывает за такое строение, — заявил Мишустин.

Он отметил, что эта мощная транспортная артерия позволит перемещать 2 млн человек и 4 млн тонн грузов в год. Мост соединяет Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Премьер поздравил рабочих с этим проектом и поинтересовался, что было самым трудным при возведении моста. Оказалось, что погода периодически мешала работать, поскольку размывало дороги.

Потом закупили спецтехнику хорошую, и потом всё нормально стало, — ответил рабочий премьеру.

NEWS.ru писал, что несколько журналистов, сопровождающих Мишустина, заболели коронавирусом. Сам премьер заразился COVID-19 в конце апреля. После выздоровления он рассказал, что излечиться от вируса было непросто.