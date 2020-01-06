https://static.news.ru/photo/03e31b1e-3154-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин, комментируя раздачу депутатом денежных купюр на новогодней ярмарке у ГУМа, объяснил, что политик решил помочь нуждающимся.

Некоторые просили помочь материально, в чём Владимир Вольфович никогда не отказывал, — отметил представитель Жириновского.

По его словам, «никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было», напротив, многие благодарили Жириновского. Он также добавил, что некоторые СМИ вырвали из контекста фрагмент видео, в котором политик в шутливой манере общается с окружающими, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Красной площади в воскресенье, 5 января.