Правозащитники не смогли попасть к Фургалу из-за карантина

https://static.news.ru/photo/e277f02c-cdce-11ea-9763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Администрация СИЗО «Лефортово» отказала членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в посещении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за карантина.

Администрация СИЗО мотивировала свой отказ тем, что по пятницам в период пандемии новой коронавирусной инфекции в учреждении проводится санитарная обработка и профилактические мероприятия, — рассказал ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Правозащитник отметил, что в СИЗО ссылаются на внутренние распоряжения или на постановление главного санитарного врача ФСИН. Мельников отметил, что режим особых условий, введённый на время пандемии, снят. По его словам, в следственном изоляторе нет больных коронавирусной инфекцией.

Член ОНК обратил внимание, что несмотря на санитарный день, в СИЗО приходили сотрудники Следственного комитета. Мельников подчеркнул, что позиция администрации правозащитникам непонятна. По его словам, происходит нарушение Федерального закона №76 «Об общественном контроле в местах принудительного содержания».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Его подозревают в организации убийств предпринимателей, которые были совершены на Дальнем Востоке в 2004 и 2005 годах. Фургал отрицает свою вину. Его увезли в Москву.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. После этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что дело Фургала может развиваться по двум сценариям. Первый — экс-главу региона оправдают, поскольку суд не отыщет достаточного количества улик для обвинительного приговора. Второй — бывшего губернатора признают виновным и осудят.