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Российское правительство получило новое распоряжение. Депутаты займутся проработкой мер для беспошлинного ввоза ряда лекарств и медицинских изделий.

Такое решение могло быть принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день заболевание официально признано пандемией. Многим регионам в России правительство порекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов и учащихся школ на домашнее обучение.

Председатель правительства России Михаил Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

NEWS.ru ранее информировал, что премьер-министр рекомендовал россиянам отказаться от поездок за рубеж в связи с угрозой пандемии. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 164 тысячи человек. От заболевания скончались 6,4 тысячи, выздоровели более 76 тысяч.