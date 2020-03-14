https://static.news.ru/photo/d263a384-65ff-11ea-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство рекомендует всем гражданам России минимизировать поездки за рубеж в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что ранее кабмин посоветовал всем федеральным органам исполнительной власти отменить как заграничные командировки, так и личные поездки.

И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем, — цитирует премьера ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Совфед приостановил официальные визиты сенаторов за рубеж. Поездки будут совершаться только в случае крайней необходимости. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что будет лично выдавать коллегам загранпаспорта.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло порядка 145 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,4 тысячи, выздоровели свыше 72 тысяч. В России зафиксировано 53 случая заражения. Выздоровели шесть человек, летальных исходов нет.