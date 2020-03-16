https://static.news.ru/photo/b724d946-6774-11ea-a473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России занимается рассмотрением возможности продления школьных каникул. Данное решение может быть принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Рассмотрение указанной проблемы значится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине 14 и 15 марта.

В документе, имеющемся в распоряжении журналистов, прописан пункт «Продление школьных каникул». Меры будут разрабатывать для принятия решения об их реализации, передаёт РИА Новости слова источника в правительстве.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Как ранее писал NEWS.ru, проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования в России следует отменить до прекращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов.