Правительство России занимается рассмотрением возможности продления школьных каникул. Данное решение может быть принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Рассмотрение указанной проблемы значится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине 14 и 15 марта.
В документе, имеющемся в распоряжении журналистов, прописан пункт «Продление школьных каникул». Меры будут разрабатывать для принятия решения об их реализации,
Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.
Как ранее писал NEWS.ru, проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования в России следует отменить до прекращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов.
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