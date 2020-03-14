https://static.news.ru/photo/aa159640-674d-11ea-a0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования в России следует отменить до прекращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов.

Он написал письмо с изложением соответствующей инициативы главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Власов попросил оценить предложение и провести анализ возможностей его реализации.

По словам депутата, во многих российских школах не вносятся коррективы в учебные планы, необходимые при распространении инфекции. Это, отметил Власов, противоречит мерам, вводимым для нормализации ситуации с коронавирусом.

Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ, — цитирует текст письма депутата РИА Новости.

Исходя из информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.

По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. Таким образом, в больницах сейчас находятся 60 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, весенние каникулы в школах Рязанской области начнутся раньше обычного. Ученики отправятся на отдых уже 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там пояснили, что такое решение принято в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.