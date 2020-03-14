https://static.news.ru/photo/f017e296-6613-11ea-ad26-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение создать координационный совет по борьбе с COVID-2019, который объединит усилия федерального и региональных оперативных штабов, комиссию по устойчивости экономической ситуации, глав субъектов РФ и других заинтересованных сил.

Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер уже провёл заседание нового органа, на котором объявил, что он сам возглавит совет. Участники обсудили сложившуюся ситуацию и очертили круг решений. В частности, Мишустин поручил усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах.

Председатель правительства также расширил на всех граждан ранее данную чиновникам рекомендацию воздерживаться от заграничных поездок. Премьер предложил помещать на 14-дневный карантин не только граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но и членов их семей.

Мишустин отметил, что глобальная ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию. По его словам, для недопущения распространения инфекции в России требуются совместные усилия всех ветвей власти на всех уровнях, так как вопрос вышел за замки исключительно медицинского характера.

Как передавал NEWS.ru, за сутки число выявленных случаев COVID-2019 в России выросло на 14. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 59 случаев инфицирования коронавирусом.