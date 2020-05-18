Правительство продлило больничные работающим пенсионерам

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о распространении коронавируса в городе. По его словам, COVID-19 заболели больше 2,5 тысяч врачей.

Он отметил, что в настоящий момент заболеваемость на территории мегаполиса не идёт на убыль. Пациентов с тяжёлым течением COVID-19 у нас принимает уже 20 стационаров, к ним присоединилась еще одна...