Правительство продлило больничные работающим пенсионерам

Пресс-служба правительство сообщила о продлении больничных для работающих пенсионеров, которые не могут работать удалённо. Такие люди получили право продолжить оставаться дома до 29 мая.
Люди получат оплату из Фонда социального страхования напрямую,
Пособие будет рассчитываться по общему для всех правилу.
Ранее NEWS.ru писал, что 13 мая от коронавируса излечилась 100-летняя Пелагея Михайловна Пояркова. Её выписали из больницы в день рождения. Она заразилась в клинике, когда проходила плановое лечение. Вирус пенсионерка подцепила от соседки по палате. После этого Пояркову госпитализировали в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, где она прошла комплексную терапию.
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