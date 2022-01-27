Правительство РФ попросили разрешить доставку рецептурных лекарств

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев составил обращение к правительству РФ с просьбой как можно быстрее рассмотреть законопроект, разрешающий осуществлять доставку рецептурных лекарств. По мнению Жулева, из-за распространения «омикрона» возможен риск посещения аптек, где пришедшие за лекарством люди могут заразиться.

Возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан, — указано в обращении Жулева.

Ранее Минздрав согласовал обновлённую версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Уточняется, что в последней редакции документа были учтены все пожелания ведомства.