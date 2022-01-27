Правительство РФ попросили разрешить доставку рецептурных лекарств
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:39, 27 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев составил обращение к правительству РФ с просьбой как можно быстрее рассмотреть законопроект, разрешающий осуществлять доставку рецептурных лекарств. По мнению Жулева, из-за распространения «омикрона» возможен риск посещения аптек, где пришедшие за лекарством люди могут заразиться.
Возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан, — указано в обращении Жулева.
Ранее Минздрав согласовал обновлённую версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Уточняется, что в последней редакции документа были учтены все пожелания ведомства.
Речь идёт о создании единого реестра о назначении рецептурных средств, а также о расширении перечня лекарств, на которых действует запрет на продажу через Интернет. Известно, что в список входили только наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объёмной долей этилового спирта свыше 25%. Теперь в обновлённый список вошли препараты с содержанием небольшого количества наркотических средств. При этом Минздрав рассматривает вопрос проведения пилотного эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.