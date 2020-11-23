Правительство поддержало штрафы за нарушения закона об иноагентах-физлицах

https://static.news.ru/photo/eec564cc-2daa-11eb-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве России выступили с поддержкой поправок, которые предусматривают введение штрафных норм за нарушение закона о физических лицах и незарегистрированных организациях, выполняющих функции иностранных агентов.

Законопроект в целом поддержан правительством Российской Федерации, — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва.

Он уточнил, что поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и предусматривают введение штрафов за нарушение соответствующих законодательных норм.

Как писал NEWS.ru, правозащитники раскритиковали инициативу Госдумы о признании иностранными агентами физических лиц. Там посчитали, что «законопроект знаменует новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».

Группа парламентариев и сенаторов 18 ноября внесла в нижнюю палату парламента проект закона, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физлиц, а также определяет их статус и ответственность.