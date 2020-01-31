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Правительство республики Чувашия ушло в отставку. Об этом сообщил временно исполняющий главы региона Олег Николаев.

Я подписал сегодня указ об отставке правительства <...> Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность, — приводит его слова ТАСС.

В середине января прежний глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Поступок руководителя региона раскритиковали в СМИ и партии.

Михаил Игнатьев www.cap.ru

Владимир Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия». Временно исполнять обязанности главы Чувашии он назначил Олега Николаева, писал NEWS.ru.