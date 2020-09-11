Правила приёма в вузы хотят изменить в России

https://static.news.ru/photo/c64c72f6-f47f-11ea-b0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правила приёма в едущие вузы страны могут кардинально измениться для победителей олимпиад. Зачислять студентов будут, основываясь на интеллектуальные возможности студента, а не только набранное им количество баллов.

О новых правилах рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Мы задумались над тем, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов. Это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого абитуриента. — сказал Фальков изданию «Интерфакс».

Министр отметил также, что в этом году в вузы не смогли поступить абитуриенты, у которых есть большие и предельные баллы по ЕГЭ. В этом году для порядка 20 вузов не смогли принять абитуриентов из-за того, что число победителей школьных олимпиад было гораздо выше, чем в предыдущие годы.

Ректорам пришлось зачислять студентов за счёт собственных денег. Министр считает, что олимпиады, которые проводят за свой счёт вузы, должны стать для россиян ещё более престижными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что студенты МГУ опубликовали петицию, адресованную ректору вуза Виктору Садовничему, в которой попросили произвести перерасчёт платы за обучения в период пандемии.