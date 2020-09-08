Студенты МГУ потребовали снизить плату за обучение на время пандемии

https://static.news.ru/photo/095af7da-f1e6-11ea-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студенты МГУ опубликовали петицию, адресованную ректору вуза Виктору Садовничему, в которой попросили произвести перерасчёт платы за обучения в период пандемии.

Авторы отметили, что многие студенты столкнулись с материальными трудностями из-за сокращения доходов семей в связи с распространением коронавируса. При этом те, кто обучаются на контрактной основе, испытывают на себе трудности пандемии значительно выше, чем студенты бюджетного отделения.

Необходимость платы за обучение, повышенные расценки платы за проживание в общежитии, наличие образовательных кредитов и нестабильного заработка в условиях пандемии переводит многих студентов контрактной формы обучения в социально незащищённое положение, — говорится в петиции.

Студенты также посетовали на ухудшение качества образования в связи с переходом на дистанционный формат. По их словам, он не может в полной мере заменить очную форму. Учащиеся лишены доступа к инфраструктуре вуза, вследствие чего образовательные услуги не оказываются в полном объёме.

Студенты просят ректора обратиться к президенту и правительству для оказания помощи вузу, частично вернуть средства, выплаченные за весенний семестр и предоставить скидки на осенний, а также перенести сроки оплаты за обучение. Кроме того, они настаивают на снижении оплаты за проживание в общежитии.

К настоящему моменту петицию подписали 744 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о поступающих ей жалобах от студентов. По её словам, чаще всего речь идёт о неправомерных отчислениях, закрытии образовательных учреждений, завышенной стоимости обучения и условиях проживания в общежитиях.