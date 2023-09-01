Правда ли, что с 1 сентября нельзя вешать гаджеты на лобовое стекло машины

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С 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Что изменится для водителей?

Что известно о запрете вешать гаджеты на лобовое стекло машины

В МВД сообщили, что новые правила, вступившие в силу с 1 сентября, не подразумевают под собой запрет вешать гаджеты на лобовое стекло транспортного средства, если они не мешают водителю. При этом изначально сообщалось, что автомобилистам запретят управлять машиной с установленными «дополнительными предметами» и «покрытиями, ограничивающими обзорность» на лобовом стекле.

«Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Член Ассоциации юристов России Марина Сафонова отметила, что речь не идет о запрете на использование устройств. Она объяснила, что водителям «нужно научиться их правильно крепить».

«В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов, навигаторов, телефонов, антирадаров и прочего, просто водителю нужно знать, как их правильно установить», — пояснила Сафонова Autonews.

Какие еще нововведения для водителей вступили в силу с 1 сентября

Водителям нужно будет заплатить штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортного средства на не соответствующей сезону резине. Летом автомобилистам запрещается ездить на шипованных зимних шинах, а зимой — на летних. Нешипованных покрышек («липучек») запрет на зимнюю резину летом не затрагивает. При этом водителям грузовиков категорий N2 и N3 и автобусов категорий M2 и М3 при отсутствии зимних шин зимой нужно иметь с собой цепи противоскольжения.

Также под строгий запрет попало использование изношенной резины в любое время года, причем замеры должны делаться с использованием «средств технического диагностирования», то есть штангенциркулей.

Кроме того, с 1 сентября инспекторы ГИБДД будут обращать внимание на тормозную систему машины. Водителю грозит штраф, если окажется, что элементы антиблокировочной тормозной системы (АБС) не закреплены или видны ее повреждения. Сотрудники полиции смогут удостовериться в ее нормальной работе по световому индикатору на щитке приборов автомобиля.

Также инспекторы ГИБДД начнут штрафовать за неработающие световые приборы и за ксеноновые или светодиодные фары, которые были установлены самостоятельно (нештатно). Неработающий штатный автоматический корректор фар и грязные фары тоже считаются нарушением.

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