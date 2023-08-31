В Госдуме назвали борьбу с пьяной ездой «по-японски» негодной для России Депутат Толмачев: пьяная езда под контролем инструктора не годится для России

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Японский эксперимент по борьбе с нетрезвой ездой, когда водителям предлагают выпить алкоголь, а затем сесть за руль под контролем инструктора, не годится для российских реалий, рассказал в беседе с «360» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. По его словам, бороться с этой проблемой нужно не столь экзотическими способами.

У нас угощение водителей алкоголем может привести к самым непредсказуемым последствиям. Некоторые пробуют езду под градусом самостоятельно, без автошкольного эксперимента по-японски. <...> Нам ближе и нужнее продвижение стопроцентно трезвой езды, — подчеркнул депутат.

Как сообщает издание, ранее в японском городе Фукуока на базе одной из автошкол полицейские провели эксперимент с нетрезвой ездой. Журналистка села за руль, а ее коллега наблюдал за ней как трезвый пассажир. Процесс контролировали профессиональные автоинструкторы. Сначала девушка в трезвом виде проехала три участка дороги — слалом, S-образный поворот и серию крутых поворотов, — а затем в течение часа выпила 350 мл пива, чашку сливового вина и столько же спиртного напитка.

Журналистка заверила, что может вести машину. Однако уже в начале заезда ее коллега обратил внимание на хаотичные ускорения и замедления движения на прямом участке дороги. И хотя женщина успешно преодолела слалом, в S-образный поворот она вошла на повышенной скорости, из-за чего машину вынесло на встречную полосу. При этом девушка была удивлена этим фактом, так как искренне считала, что едет с нормальной скоростью.

В полиции Фукуямы подчеркнули, что главная опасность вождения в нетрезвом виде заключается в чрезмерной уверенности водителей в своих силах и реакции, добавляет издание. Эксперимент был посвящен 17-й годовщине гибели трех детей из этого города, которых сбил муниципальный служащий, севший за руль в нетрезвом виде. Детям было четыре, три и один год.

Ранее сообщалось, что мужчину, сбившего 11 человек на остановке в Калуге, арестовали на два месяца. В зале суда он признался, что очень сожалеет о произошедшем, но заявил, что пьяным не был.