Сбивший 11 человек в Калуге мужчина арестован на два месяца

Фото: kaluga.sledcom.ru

Сбившего 11 человек на остановке в Калуге Владимира Антонова арестовали на два месяца, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина в разговоре с журналистами в зале заседаний признался, что очень сожалеет о произошедшем. По его словам, вещества, найденные в крови, могут быть следами от лекарств, которые он вынужден принимать. При этом он настаивает, что не был пьян, а потерял сознание.

Он отмечает, что хотел бы компенсировать ущерб пострадавшим и помогать им, но для этого ему надо, чтобы суд освободил его.

Хочу компенсировать ущерб. Только надо сначала, чтобы суд принял решение, чтобы меня освободить, чтобы я смог им помогать, — заявил Антонов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что мужчина в момент аварии был состоянии наркотического опьянения. Антонов 24 августа въехал в автобусную остановку, где ожидали общественный транспорт люди. Пресс-служба регионального УМВД сообщала, что среди получивших травмы трое граждан — несовершеннолетние.

Девятерым потребовалась госпитализация после происшествия. 25 августа Минздрав отмечал, что четверых пострадавших доставят на лечение в Москву. Одного ребенка доставят в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, двоих взрослых перевезут в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, еще один пострадавший будет проходить лечение в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова.