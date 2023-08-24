Число пострадавших при наезде авто на толпу людей в Калуге выросло МВД: число пострадавших при наезде авто на толпу людей в Калуге выросло до 11

Фото: СК РФ

Количество пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей на автобусной остановке в центре Калуги увеличилось до 11, сообщает в Telegram пресс-служба управления МВД по Калужской области. В ведомстве подчеркнули, что среди получивших травмы трое граждан — несовершеннолетние. Девятерым потребовалась госпитализация после происшествия. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

Сотрудниками ГАИ УМВД России по городу Калуге задержан водитель авт­омобиля Toyota, сове­ршивший ДТП, в результате кото­рого пострадали пеше­ходы. Сегодня около 14:00 в районе дома № 11 по улице Кирова в Калуге водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тро­туар. Пострадали 11 человек, девять из них доставлены в меди­цинские учреждения города, среди которых трое несовершенноле­тних, — говорится в сообщении МВД.

По факту произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по пр­изнакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (управление транспортом водителем, лишенным прав, действия которого повлекли тяжкий вред здоровью человека).

Инцидент в Калуге произошел сегодня днем. Водитель автомобиля Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. Очевидцы происшествия отмечают, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.