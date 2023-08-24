«Был полный ужас»: очевидец рассказал подробности массового ДТП в Калуге Очевидец рассказал, что двое людей получили сильные ранения после ДТП в Калуге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидец массового ДТП в Калуге Сергей в беседе с NEWS.ru рассказал, что находился в паре метров от летящего в толпу людей автомобиля. По его словам, в результате наезда погибли двое человек, включая маленькую девочку, также двое получили сильнейшие ранения. Ранее калужский губернатор Владислав Шапша заявлял только о пострадавших в результате аварии, не приводя данные о погибших.

Машина пролетела мимо, в паре метров от меня. Водитель ехал на очень большой скорости и врезался в толпу людей на остановке. Сначала все стояли в шоке, потом начался кошмар. Кто-то бросился помогать людям, кто-то снимать на телефон. Пострадали сильно мужчина и пожилая женщина, двое погибли. У остальных вроде небольшие травмы. Говорят, что водитель авто мог быть под наркотическими веществами. В общем, это был полный ужас, очень жалко людей, особенно погибшую девочку, — поделился Сергей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в центре Калуги пьяный водитель Toyota Corolla въехал в толпу людей на автобусной остановке. В публикации канала также говорится, что в результате произошедшего погибли двое человек, включая 14-летнюю школьницу, а также пострадали 10 человек. Виновник трагедии был задержан, им оказался 47-летний местный житель. Утверждается, что он находился за рулем без прав.