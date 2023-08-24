Пьяный лихач въехал в толпу людей на автобусной остановке в Калуге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Калуги пьяный водитель Toyota Corolla въехал в толпу людей на автобусной остановке, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Mash. По информации канала, в результате произошедшего погибли двое человек, включая 14-летнюю школьницу, а также пострадали 10 человек. При этом губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram опроверг сообщение о погибших.

В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Один человек — в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме, — написал Шапша.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Кирова в центре Калуги. По данным Mash, водитель Toyota Carolla также протаранил несколько магазинов поблизости. В публикации говорится, что виновник трагедии был задержан, им оказался 47-летний местный житель. Утверждается, что он находился за рулем без прав.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек на автомобиле Skoda насмерть сбил ребенка в районе Кронштадтского бульвара. По данным ГАИ, инцидент произошел, когда ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места преступления.