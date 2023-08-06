В Москве иномарка на большой скорости насмерть сбила ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек на автомобиле Skoda насмерть сбил ребенка в районе Кронштадтского бульвара, сообщила Госавтоинспекция Москвы. По данным ведомства, инцидент произошел, когда ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места преступления.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медики пытались оказать пострадавшему помощь, однако ребенок скончался от полученных травм.

В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливается местонахождение и личность водителя, — сообщили в ведомстве.

Ранее в подмосковном Чехове двое подростков на Mitsubishi врезались в лося на дороге, после чего их машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка авто, ее 17-летний друг получил незначительные травмы.

В прокуратуре Московской области уточнили, что по итогам доследственной проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Также сообщалось, что в селе Спасское Нижегородской области женщина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Nissan насмерть сбила 14-летнего подростка, когда въехала в людей на обочине. Мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 16-летняя подруга получила различные травмы.