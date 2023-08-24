Шапша: виновник ДТП с 11 пострадавшими в Калуге употреблял наркотики

Фото: СК РФ

Виновник крупного ДТП с 11 пострадавшими в центре Калуги во время наезда на толпу людей находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он пообещал, что преступнику будет вынесен суровый приговор. Также он опубликовал кадры с моментом происшествия.

В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело. Расследовать будет Следственный комитет Калужской области. Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание, — написал Шапша.

Инцидент в Калуге произошел сегодня днем. Водитель автомобиля Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. Очевидцы происшествия отмечают, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.

Виновник аварии был задержан, ему грозит лишение свободы до семи лет за нарушение по ст. 264 УК РФ за управление транспортом водителем, лишенным прав, действия которого повлекли тяжкий вред здоровью человека.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью