Полиция задержала мужчину, сбившего пешеходов в Калуге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, сбившего пешеходов в Калуге, сообщает управление МВД по Калужской области в Telegram. Задержанному грозит лишение свободы до семи лет за нарушение по ст. 264 УК РФ за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и правил дорожного движения лицом, не имеющим прав.

Представители регионального ведомства также уточнили данные по числу людей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время ими значатся 11 человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Оперативно прибывшие на место ДТП полице­йские задержали води­теля и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выя­снилось, что задержа­нный в апреле этого года был лишен права управления трансп­ортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьяне­ния, — говорится в сообщении.

Инцидент в Калуге произошел сегодня днем. Водитель автомобиля Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. Очевидцы происшествия отмечают, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.