Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, сбившего пешеходов в Калуге, сообщает управление МВД по Калужской области в Telegram. Задержанному грозит лишение свободы до семи лет за нарушение по ст. 264 УК РФ за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и правил дорожного движения лицом, не имеющим прав.
Представители регионального ведомства также уточнили данные по числу людей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время ими значатся 11 человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, — говорится в сообщении.
Инцидент в Калуге произошел сегодня днем. Водитель автомобиля Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в толпу на автобусной остановке. Изначально сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Однако губернатор Калужской области опроверг эти сообщения. Очевидцы происшествия отмечают, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.