Адвокат рассказала, когда водитель имеет право проехать на красный свет Адвокат Смолякова: водитель может проехать на красный во избежание ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель имеет право проехать на красный в двух случаях: дорожное движение контролирует регулировщик или ради завершение маневра, рассказала NEWS.ru адвокат Ирина Смолякова. Юрист отметила, что в первом случае граждане обязаны выполнять указания инспектора, даже если они противоречат сигналу светофора.

Исключениями являются: если дорожное движение контролирует регулировщик. Водитель обязан выполнять его распоряжения независимо от сигнала светофора. И если водителю нужно завершить маневр, если он его начал на зеленый сигнал светофора, при этом остальные участники дорожного движения должны пропустить его, — рассказала Смолякова.

Собеседница добавила, что правило крайней необходимости применяют, когда совершенному маневру удалось предотвратить ДТП или минимизировать наступившие неблагоприятные последствия. Она подчеркнула, что крайняя необходимость касается не только

проезда на запрещающий сигнал светофора, а, например, выезда на полосу встречного движения в нарушение требований знаков или разметки.

Универсальных критериев для отнесения конкретной ситуации к крайней необходимости не существует. При рассмотрении дела суд должен внимательно изучить все обстоятельства произошедшего: время суток, состояние дороги, скорость движения, наличие иных альтернативных способов избежать ДТП и т.д. Только после этого суд может решить, есть ли вина в действиях водителя, — заявила Смолякова.

Ранее в центре Москвы столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл. После удара мотоцикл отбросило на «зебру», в результате чего, помимо мотоциклиста, пострадал один пешеход. Оба были доставлены в больницу. Предполагается, что виновником аварии является водитель мотоцикла, проехавший на красный свет.